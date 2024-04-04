У чиновника администрации Тюмени отобрали 11 млн рублей

У сотрудника администрации Тюмени изъяли 11 миллионов рублей в доход государства. Эти деньги поступили на счет чиновника в течение трех лет: сумма превышала многолетний совокупный доход его семьи, но откуда взялись средства мужчина объяснить не смог.
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