У чиновника администрации Тюмени отобрали 11 млн рублей

У сотрудника администрации Тюмени изъяли 11 миллионов рублей в доход государства. Эти деньги поступили на счет чиновника в течение трех лет: сумма превышала многолетний совокупный доход его семьи, но откуда взялись средства мужчина объяснить не смог.