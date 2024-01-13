Назначение менеджеров театров: мнения деятелей искусства

Представители мира искусства Республики Молдова высказывают свое мнение по поводу предложенных Министерством культуры и одобренных на заседании правительства 10 января поправок в Закон о театрах, цирках и концертных организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии