“Это сам Аршавин?”, – в Сети бурно обсуждают старшего сына Барановской, который стал сильно похож на своего отца

Ведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками в социальных сетях трогательным моментом из своей жизни, опубликовав фотографию с 19-летним сыном Артемом, которого она родила от экс-футболиста Андрея Аршавина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии