Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Сергей Андросов
    И шо? Приняли вместе с коксом, принимальщики хреновы!ГА ООН приняла пр...
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По делу об оправдании терроризма арестовали Татьяну Лазареву. Она говорила, что «радуется» ударам ВСУ по РФ

По делу об оправдании терроризма арестовали Татьяну Лазареву. Она говорила, что «радуется» ударам ВСУ по РФ

Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризмаТатьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)Станислав Красильников/ТАСС Татьяну Лазареву* заочно арестовали по запросу СК.

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