По делу об оправдании терроризма арестовали Татьяну Лазареву. Она говорила, что «радуется» ударам ВСУ по РФ

Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризмаТатьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)Станислав Красильников/ТАСС Татьяну Лазареву* заочно арестовали по запросу СК.
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