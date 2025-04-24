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«Знал, что фанатам понравится». Кристапсу Порзингису разбили лоб в матче против «Орландо»

«Знал, что фанатам понравится». Кристапсу Порзингису разбили лоб в матче против «Орландо»

Грузинский центровой «Орландо» Гога Битадзе врезал латвийскому оппоненту из «Бостона» локтем по лбу в 3-й четверти 2-го матча серии (109:100).

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