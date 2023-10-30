Уступили солигорскому Шахтёру.

Уступаем солигорскому ´Шахтеру´В матче 25 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу ´Беларусбанк - Высшая лига´ футболисты ´Белшины´ на домашнем стадионе ´Спартак´ уступили солигорскому ´Шахтеру´ - 1:4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии