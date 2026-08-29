Toyota пойдет по пути Tesla: новый Lexus получит гигантские литые элементы кузова

Один из самых передовых Lexus будут производить не в Японии, а в Китае Lexus готовит новый электрический кроссовер, производство которого планируется запустить осенью 2027 года на новом заводе Toyota в Шанхае.
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