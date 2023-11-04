Греция ведет переговоры с «Газпромом» относительно поставок в 2024 году

Греческая государственная компания DEPA Emporias и «Газпром» ведут переговоры относительно заключения контракта на поставку российского природного газа, в частности, обсуждается вопрос цен и пункта «бери или плати», пишет портал ot.
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