Разворотнева: Москва – один из ключевых центров подготовки кадров в судоходстве

Актуализация образовательных программ в сфере водного транспорта способствует подготовке высококлассных, востребованных специалистов и становится ключевым условием для кадрового обеспечения растущей системы речного судоходства в столице и во всей стране.
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