Версии о причинах задержания замминистра Тимура Иванова множатся как снежный ком. Теперь вот всплыла новая, согласно которой любимая и обожаемая жена Светлана Захарова, с которой он фиктивно развелся некоторое время назад лишь для того, чтобы Запад не отобрал у нее активы и ничего ей не запрещал - вовсе не любимая и не обожаемая.
Сдала Тимура Иванова силовикам и упорхнула в Израиль с его миллиардами
Комментарии
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Гарий Щерба
Даже и ПОДУМАТЬ СТРАШНО , ,,ЧТО,, же и ,,КАК,, НАДО было ,,РАБОТАТЬ,, , что бы в ТАаааКОМ ВОЗРАСТЕ ПОЛУЧИТЬ ----- СОВЕТНИКА 3-класса АЖ как ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА .....???!!!??? НОНСЕНС , НЕТ , АБСУРД....!!!!
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37 мин.
Владимир Козлов
Маленькая месть за большие обиды.
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29 мин.
Tania Еременко
Отмстила за измену евреечка Иванову.)))))
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26 мин.
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