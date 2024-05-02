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Сдала Тимура Иванова силовикам и упорхнула в Израиль с его миллиардами

Сдала Тимура Иванова силовикам и упорхнула в Израиль с его миллиардами

Версии о причинах задержания замминистра Тимура Иванова множатся как снежный ком. Теперь вот всплыла новая, согласно которой любимая и обожаемая жена Светлана Захарова, с которой он фиктивно развелся некоторое время назад лишь для того, чтобы Запад не отобрал у нее активы и ничего ей не запрещал - вовсе не любимая и не обожаемая.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Даже и  ПОДУМАТЬ СТРАШНО ,   ,,ЧТО,,  же  и  ,,КАК,, НАДО  было  ,,РАБОТАТЬ,, ,  что бы в  ТАаааКОМ ВОЗРАСТЕ ПОЛУЧИТЬ ----- СОВЕТНИКА 3-класса  АЖ как  ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА .....???!!!???  НОНСЕНС  , НЕТ , АБСУРД....!!!!
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