Сдала Тимура Иванова силовикам и упорхнула в Израиль с его миллиардами

Версии о причинах задержания замминистра Тимура Иванова множатся как снежный ком. Теперь вот всплыла новая, согласно которой любимая и обожаемая жена Светлана Захарова, с которой он фиктивно развелся некоторое время назад лишь для того, чтобы Запад не отобрал у нее активы и ничего ей не запрещал - вовсе не любимая и не обожаемая.