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«Санчо – очень тихий парень. Были проблемы с общением, никто не знал о Джейдоне буквально ничего». Маккарти о причинах неудачи хавбека в «МЮ»

Напомним, летом 2021 года английский клуб купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. В это межсезонье хавбек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды с обязательным выкупом за 25 миллионов фунтов.

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