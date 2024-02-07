«Больная психология отношений»: Байдена разнесли за галстук в цветах Украины

Американский политик Вивек Рамасвами, который снял свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов, сильно возмутился появлению нынешнего лидера США Джо Байдена на публике в галстуке цвета флага Украины.
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