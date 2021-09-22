Спички - не игрушка

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США требуют увеличения поставок через Украину, тучи над Газпромом сгущаются

США требуют увеличения поставок через Украину, тучи над Газпромом сгущаются

Депутаты Европарламента – это отдельная история.Решения Европарламента в принципе носят рекомендательный характер.

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Tania Еременко
Хохштейн! А хуху не хохо?
Вадим Скоробогатов
А может Россия сама решит без всяких там ублюдков из США, что ей делать и как????Может США сначала с собой рапзюирутся???
Леонид Буравлев
Пусть ЕС потребует от США перенаправить газовозы из Азии в Европу!)))Им ведь трубопроводный газ не нужен, вон и СП-2 требуют закрыть!)))
Алексей Зверев
Россия сама позволяет разговоры в подобном тоне !!!
юрий смирнов
сосать
Boris Janovsky
Что оно и хочет проделать, из газопровода! :-)
Наталия
А при чем здесь США со своими двойными стандартами? Это же их политика- "Ничего личного, только бизнес". Вот и у ГАЗПРОМА -бизнес.
Elena
Ублюдочные США ничего не перепутали? Вассалам пусть своим приказывают!
bianka Белая
Что творится в мире... Какая- то повальная умственная деградация... А не СшА ли боролись с Россией за то, чтобы она вообще прекратила продавать газ Европе, потому что они сами желают обеспечивать своим СПГ Европу?
Юдкевич Сергей
Пусть требуют у своих блядей.
Sergey Иванов
Да, у пиндосов правят биороботы с искусственным интеллектом !!!
Валентин Щербаков
А не пойдет ли этот наглый пиндос Хохштейн на ху.тор геев ловить
Владимир Курюкин
Нас рать на все ими сказанное, пусть попробуют добиться выполнения своих хотелок. Авангарды пока только ухмыляются.
Александр
Какое-то кругосветное помешательство.
anatolii660 reznikov
Может ещё и бесплатно Европу накачать ?
галина
США нам не указ.
Gulcha
А причем здесь Украина и третье лицо США. Пусть у себя наведут порядок. Везде свой нос суют. Правильная пословица: "Нашим и вашим", это как раз про США. Доставили уже! 😠😠😠
Юлия
А РФ, например, требует, чтобы США заплатили Афганистану за 20-летнюю оккупацию 100 млрд долларов. Что было бы справедливо.
Alexandr Tokarev
А хо-хо не хо-хо!!!!!!!
Борис Осипов
Aлексей Boubnov
Пусть своим сланцевым газом распоряжается, их наглость зашкаливает
александр волочугин
так и надо же ответить мы не кому ничего не должны, пошел ты ... ну понятно куда
Татьяна Степанова
послать их по известному адресу всех, вместе с подвывателями
Юдкевич Сергей
И вообще, пусть у баб своих требуют.
Val Bolok
Напугал этот тип Россию голым задом.
Юрий Можейко
Накачать этому Хохштейну в задницу, чтобы улетел.
Николай Краснопольский
Требовать будешь у своих шестерок козел.
олег олейник
Россия это суверенная и не зависимая ни от кого страна и никому ничего не обязана !
Silver Kont
Пусть пиндосовский жид засунет себе в жопу свои требования. Пиндосам жить-то осталось два понедельника, Йеллоустоун вот-вот рванёт...
владимир решетняк
на 99% уверен,что СБУ сегодня же арестуют " кремлёвского агента", он даст показания и Зеленский всю эту шнягу представит на генассамблеи ООН,,(это борьба с СП-2)

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