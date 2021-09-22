США требуют увеличения поставок через Украину, тучи над Газпромом сгущаются

Спички - не игрушкаПолитикаСША требуют увеличения поставок через Украину, тучи над Газпромом сгущаются Депутаты Европарламента – это отдельная история.Решения Европарламента в принципе носят рекомендательный характер.Вернуться к статье3021НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоХохштейн! А хуху не хохо?ВСВадим СкоробогатовА может Россия сама решит без всяких там ублюдков из США, что ей делать и как????Может США сначала с собой рапзюирутся???Леонид БуравлевПусть ЕС потребует от США перенаправить газовозы из Азии в Европу!)))Им ведь трубопроводный газ не нужен, вон и СП-2 требуют закрыть!)))Алексей ЗверевРоссия сама позволяет разговоры в подобном тоне !!!юрий смирновсосатьBoris JanovskyЧто оно и хочет проделать, из газопровода! :-)НаталияА при чем здесь США со своими двойными стандартами? Это же их политика- "Ничего личного, только бизнес". Вот и у ГАЗПРОМА -бизнес.ElenaУблюдочные США ничего не перепутали? Вассалам пусть своим приказывают!bianka БелаяЧто творится в мире... Какая- то повальная умственная деградация... А не СшА ли боролись с Россией за то, чтобы она вообще прекратила продавать газ Европе, потому что они сами желают обеспечивать своим СПГ Европу?ЮСЮдкевич СергейПусть требуют у своих блядей.Sergey ИвановДа, у пиндосов правят биороботы с искусственным интеллектом !!!Валентин ЩербаковА не пойдет ли этот наглый пиндос Хохштейн на ху.тор геев ловитьВладимир КурюкинНас рать на все ими сказанное, пусть попробуют добиться выполнения своих хотелок. Авангарды пока только ухмыляются.ААлександрКакое-то кругосветное помешательство.ARanatolii660 reznikovМожет ещё и бесплатно Европу накачать ?ГгалинаСША нам не указ.GulchaА причем здесь Украина и третье лицо США. Пусть у себя наведут порядок. Везде свой нос суют. Правильная пословица: "Нашим и вашим", это как раз про США. Доставили уже! 😠😠😠ЮЮлияА РФ, например, требует, чтобы США заплатили Афганистану за 20-летнюю оккупацию 100 млрд долларов. Что было бы справедливо.Alexandr TokarevА хо-хо не хо-хо!!!!!!!БОБорис ОсиповAлексей BoubnovПусть своим сланцевым газом распоряжается, их наглость зашкаливаеталександр волочугинтак и надо же ответить мы не кому ничего не должны, пошел ты ... ну понятно кудаТСТатьяна Степановапослать их по известному адресу всех, вместе с подвывателямиЮСЮдкевич СергейИ вообще, пусть у баб своих требуют.Val BolokНапугал этот тип Россию голым задом.Юрий МожейкоНакачать этому Хохштейну в задницу, чтобы улетел.НКНиколай КраснопольскийТребовать будешь у своих шестерок козел.ООолег олейникРоссия это суверенная и не зависимая ни от кого страна и никому ничего не обязана !Silver KontПусть пиндосовский жид засунет себе в жопу свои требования. Пиндосам жить-то осталось два понедельника, Йеллоустоун вот-вот рванёт...владимир решетнякна 99% уверен,что СБУ сегодня же арестуют " кремлёвского агента", он даст показания и Зеленский всю эту шнягу представит на генассамблеи ООН,,(это борьба с СП-2)Комментировать
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