85% заёмщиков надеются найти решение проблемы у банка — что делают остальные?

Любопытное исследование провёл Сбербанк. Большинство россиян при возникновении проблем с кредитами предпочитают получать информацию об урегулировании задолженности напрямую у банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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