Транспортно-логистические возможности Приморья представят на "Улице Дальнего Востока"

О возрастающей роли Приморского края как транспортно-логистического узла расскажет экспозиция региона на выставке "Улица Дальнего Востока" (0+), которая состоится 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума (12+) во Владивостоке.
О возрастающей роли Приморского края как транспортно-логистического узла расскажет экспозиция региона на выставке "Улица Дальнего Востока" (0+), которая состоится 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума (12+) во Владивостоке.
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