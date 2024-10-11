Politico: на следующей неделе НАТО начнет пересмотр политики в отношении России

Руководство НАТО планирует пересмотреть свою стратегию в отношении России, пишет Politico.<strong>Встреча НАТО на уровне министров обороны, которая состоится на следующей неделе, положит начало переосмыслению политики организации в отношении России на фоне "угроз" со стороны Кремля, <a href="https://www.