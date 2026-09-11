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Нижегородская правда

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Волейболисты «Горького» выиграли второй кубковый поединок

Волейболисты «Горького» выиграли второй кубковый поединок

В Нижнем Новгороде завершился первый круг телеканала «Волейбол» в группе «Г», в ходе которого наша команда одержала две победы.

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