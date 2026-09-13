15 Best Animated TV Shows Streaming On Disney Plus Now

Disney+ has built an impressive animation library spanning decades of television, including influential classics, cult favorites, and acclaimed modern series.
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