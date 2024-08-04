Илья Зайцев: «Думаю, мавзолеи в Лапасе стояли до середины 1550-х и местные их почитали»

По какой причине Астраханское ханство появилось позже Казанского и Крымского, почему захваты Хаджи-Тархана происходили без осад и нуждались ли кочевники в оседлом населении больше, чем город в них, — на эти и другие вопросы в интервью «Миллиард.
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