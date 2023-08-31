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Макар о новом контракте Девона Тэйвса: «Он один из лучших защитников в НХЛ. Нужно что-то, что устроит обе стороны, он этого заслуживает»

Срок соглашения защитника «Эвеланш» Тэйвса с кэпхитом 4,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

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