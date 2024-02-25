Движение - это здоровье

Главная цель физкультуры в детском саду и дома - удовлетворять природную потребность детей в движении, воспитывать потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом, приобщать к здоровому образу жизни.
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