Трофей Игр Будущего прибыл в Уфу

Кортеж Пути Трофея продолжает своё путешествие по городам России. «Буханку» сначала разместят в Башкирском государственном медицинском университете, где пройдёт финал чемпионата республики по тактическому двоеборью «Самрау», розыгрыши призов и автограф-сессия со стримером Recrent.