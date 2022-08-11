В Иркутской области участковый уполномоченный полиции выявил браконьеров, выезжавших из леса с добычей

У мужчин, остановленных полицейским возле одного из поселков, изъяты фрагменты туши животного, предположительно добытого незаконным путем, а также огнестрельное оружие.

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