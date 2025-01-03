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155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск

155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск

Сформированная недавно 155-я механизированная бригада ВСУ столкнулась с серьезными трудностями еще до прибытия в район Красноармейска (переименованного в Покровск) и понесла значительные потери в боях за город.

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