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В Москве на 13 суток арестовали гражданина Чехии, устроившего пикет у Мавзолея

В Москве на 13 суток арестовали гражданина Чехии, устроившего пикет у Мавзолея

Тверской районный суд Москвы на заседании 22 сентября оштрафовал на 60 тыс. рублей и приговорил к административному аресту на 13 суток гражданина Чехии, который устроил пикет у мавзолея Ленина, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции.

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