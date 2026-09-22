В Москве на 13 суток арестовали гражданина Чехии, устроившего пикет у Мавзолея

Тверской районный суд Москвы на заседании 22 сентября оштрафовал на 60 тыс. рублей и приговорил к административному аресту на 13 суток гражданина Чехии, который устроил пикет у мавзолея Ленина, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции.
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