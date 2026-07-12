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Пронедра

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Привычки долгожителей, продляющие жизнь

Привычки долгожителей, продляющие жизнь

Почему одни люди сохраняют бодрость и ясность ума до глубокой старости, а другие сталкиваются с хроническими заболеваниями значительно раньше? Современная наука всё чаще приходит к выводу: продолжительность жизни во многом зависит не только от генетики, но и от ежедневных привычек, образа мышления и отношения человека к собственному здоровью.

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