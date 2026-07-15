Грустная новость - половина лета позади😱Хорошая - впереди вторая половина. Что с вашими планами на лето? Сколько пунктов из нашего «бинго» ☝️у вас уже было? Чем больше, тем разнообразнее и ярче ваше лето.
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Грустная новость - половина лета позади😱Хорошая - впереди вторая половина. Что с вашими планами на лето? Сколько пунктов из нашего «бинго» ☝️у вас уже было? Чем больше, тем разнообразнее и ярче ваше лето.
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