Площадки Дня города посетили 350 тысяч человек

В администрации Екатеринбурга подвели итоги празднования 301-летия основания города. В течение семи дней в мегаполисе прошло более 40 культурных и спортивных мероприятий, их посетили свыше 600 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии