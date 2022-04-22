Popcaketv

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Отказался оправдываться за срочный вылет из РФ! Ургант высмеял мнение общественности: «Это унизительно»

Отказался оправдываться за срочный вылет из РФ! Ургант высмеял мнение общественности: «Это унизительно»

Сейчас, когда многие российские артисты, проработавшие на телевидении годы, массово уезжают из страны, говоря о том, что им срочно понадобилось отправиться в отпуск, на лечение, на шоппинг или по другим, не связанным с политической обстановкой делам, особое внимание общественности привлёк телеведущий Иван Ургант.

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