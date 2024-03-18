ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS ОРДЕР В СОПРОВОЖДЕНИИ РУССКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ: СКОЛЬКО СТОИТ АРЕСТОВАТЬ ПУТИНА В воскресенье, 17 марта, исполняется ровно год со дня вынесения Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
А вердикт-то – липовый!
Комментарии
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Валерий Бирюков
Повесить эти "судей" за левую ногу. Пусть повесят пока не сдохнут. Их родственников пригласить на этот аттракцион.
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20 час.
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