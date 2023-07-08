Медвежий угол

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В доме и офисе Евгения Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта, парики, деньги, золото и оружие (фото и видео)

В доме и офисе Евгения Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта, парики, деньги, золото и оружие (фото и видео)

Из-за всем известных событий с ЧВК «Вагнер» и её руководителем Евгением Пригожиным правоохранительные органы посетили с принудительным визитом дом и офис Пригожина.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Статья - очередная провокация.
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23 час.
Зинаида Моисеева
Я считаю---- Пригожин НЕ есть преступник!!!
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23 час.
Владимир Соловьев
Всё, что нашли, это элементы военной маскировки. У олигархов и вороватых чиновников таких вещей полный набор, вместе с фальшивыми паспортами!
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21 час.

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