В доме и офисе Евгения Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта, парики, деньги, золото и оружие (фото и видео)

Из-за всем известных событий с ЧВК «Вагнер» и её руководителем Евгением Пригожиным правоохранительные органы посетили с принудительным визитом дом и офис Пригожина.
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