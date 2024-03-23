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Джабаров: если причастность Киева к теракту подтвердится, РФ даст жёсткий ответ

Джабаров: если причастность Киева к теракту подтвердится, РФ даст жёсткий ответ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия даст жёсткий ответ, если причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» подтвердится.

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Комментарии
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Алина Белова
Банковую  стереть  с  лица  земли.
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1 д.
Людмила Байкова Байкова
Подтвердится, не подтвердится! Что за разговор!  Всех вподряд и всю Украину в куски. Пусть сейчас мирные прячутся или идут на запад в любимую ими Европу. Нам сейчас не надо их принимать. Потом после разгрома нациков будем разбираться кто наш, кто чужой
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1 д.

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