Джабаров: если причастность Киева к теракту подтвердится, РФ даст жёсткий ответ

Людмила Байкова Байкова

Подтвердится, не подтвердится! Что за разговор! Всех вподряд и всю Украину в куски. Пусть сейчас мирные прячутся или идут на запад в любимую ими Европу. Нам сейчас не надо их принимать. Потом после разгрома нациков будем разбираться кто наш, кто чужой