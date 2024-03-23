Джабаров: если причастность Киева к теракту подтвердится, РФ даст жёсткий ответ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия даст жёсткий ответ, если причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» подтвердится.
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