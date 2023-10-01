Боснийский эксперт Джевад Галияшевич: Великобритания заинтересована в мировой войне

Боснийский эксперт по международному терроризму и политическому исламу Джевад Галияшевич в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о том, что политика Великобритании на международной арене деструктивна, направлена на разжигание конфликтов в Европе для ослабления своих конкурентов.