Бизнес заплатил windfall tax на 5% больше ожиданий Минфина 

Поступления налога на сверхприбыль (windfall tax) от бизнеса в России превысили ожидания Минфина на 5%: в федеральный бюджет уже поступило 315 млрд рублей сборов вместо 300 млрд запланированных ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».