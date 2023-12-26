Бизнес заплатил windfall tax на 5% больше ожиданий Минфина 

Поступления налога на сверхприбыль (windfall tax) от бизнеса в России превысили ожидания Минфина на 5%: в федеральный бюджет уже поступило 315 млрд рублей сборов вместо 300 млрд запланированных ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».
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