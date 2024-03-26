Круизная индустрия Китая готовится к новой золотой эре

Круизная индустрия Китая: по словам экспертов, на фоне глобального восстановления туров круизных лайнеров возродившийся китайский рынок видит беспрецедентные возможности, которые, как ожидается, откроют новую золотую эру для отрасли.
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