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Бах о трансгендерах в женских соревнованиях: «Этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на особенности своих видов спорта»

«Мы четко дали понять, что этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на собственные правила и особенности своих видов спорта.

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