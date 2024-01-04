В США допустили поражение Украины уже в ближайшие месяцы

Сопротивление поддержки так называемой «незалежной» со стороны Вашингтона в Конгрессе со стороны республиканцев усилится, если в конце текущего месяца Дональд Трамп официально выдвинет свою кандидатуру в качестве претендента на пост президента США.
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