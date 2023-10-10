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Царьград

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В Каховском округе временно отключили электричество

В Каховском округе временно отключили электричество

Без электроэнергии остались сёла Раздольное, Красный подол и микрорайон Светлова города Каховка.Пресс-служба Каховского РЭС сообщает, что в городском округе было временно отключена подача энергии для проведения плановых ремонтных работ на электросетях.

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