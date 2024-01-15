Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

С 18 по 21 января в Ижевске пройдет четвертый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону 4-й этап Ижевск Расписание трансляций 18 января, четверг Индивидуальная гонка, мужчины 10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Индивидуальная гонка, женщины 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 20 января, суббота Спринт, мужчины 10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Спринт, женщины 13:00 Матч ТВ, Матч! Планета 21 января, воскресенье Большой масс-старт, мужчины 10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Большой масс-старт, женщины 13:00 Матч ТВ, Матч! Планета ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции.
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