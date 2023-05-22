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Отечественные компании займут более половины российского рынка кибербезопасности по итогам 2023 года

Отечественные компании займут более половины российского рынка кибербезопасности по итогам 2023 года

Директор по развитию клиентских решений Beeline cloud Андрей Краснов заявил, что российские компании по итогам года займут более половины рынка кибербезопасности в РФ.

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