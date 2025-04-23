Google Gemini проиграл ИИ-гонку — пользователи предпочитают ChatGPT и M**a AI

Google Gemini проиграл ИИ-гонку — пользователи предпочитают ChatGPT и M**a AIКоличество ежемесячных пользователей ИИ Gemini составляет около 350 млн человек, что значительно меньше, чем у ChatGPT от OpenAI и даже у M**a AI.
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