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Google Gemini проиграл ИИ-гонку — пользователи предпочитают ChatGPT и M**a AI

Google Gemini проиграл ИИ-гонку — пользователи предпочитают ChatGPT и M**a AI

Google Gemini проиграл ИИ-гонку — пользователи предпочитают ChatGPT и M**a AIКоличество ежемесячных пользователей ИИ Gemini составляет около 350 млн человек, что значительно меньше, чем у ChatGPT от OpenAI и даже у M**a AI.

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