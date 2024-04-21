Правительство и Госдума полностью переходят на цифровой документооборот

До конца 2024 года 100% документооборота кабинета министров и Государственной думы перейдет в онлайн-формат, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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