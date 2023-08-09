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Тамбиев о значении Серебрякова для «Адмирала»: «Наша игра завязана на вратаре, и его роль очень важна. Из какой команды он попал в сборную? Не из СКА же»

«Как удалось уговорить остаться Серебрякова? Я вообще его не уговаривал. У человека контракт, который он подписал.

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