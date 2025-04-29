Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

Инфографика: страны, где люди недостаточно занимаются спортом / © Visualcapitalist Что считается умеренной и интенсивной активностью? Умеренная физическая активность несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки.
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