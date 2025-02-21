В Великобритании объяснили претензии Трампа к Зеленскому

Раздражение президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского вызвано тем, что все три года конфликта Украина не пыталась вести переговоры с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис 20 февраля на своем YouTube канале.
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