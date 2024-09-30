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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Коньков: «Лидер «Сибири» Широков показывает прекрасную игру. Мне кажется, он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт»

Клуб идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Мне кажется, в «Сибири» отличная атмосфера в коллективе.

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