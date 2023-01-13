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«Ъ»: НАТО укрепляет восточный фланг танками для дополнительной поддержки ВСУ

«Ъ»: НАТО укрепляет восточный фланг танками для дополнительной поддержки ВСУ

Страны НАТО усиливают военную инфраструктуру и перевооружают союзников в формате ротации. Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «КоммерсантЪ» сообщил, что подобная ситуация создаёт дополнительные риски для РФ.

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