⚽️ Включайте «Первый Крымский» и смотрите матч «Кызылташ» — «Нарт» в Симферополе Бахчисарайский клуб встречается с командой из Черкесска в 21-м туре LEON-Второй лиги Б России.
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