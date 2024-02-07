Глава СКР Бастрыкин заинтересовался приговором по делу об убийстве хирурга

Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых в Новосибирске доклад о полноте расследования уголовного дела об убийстве в ЖК "Марсель" и вынесении подозреваемым приговора, не связанным с лишением свободы.
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