БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджанская диаспора в России выбрала свою партию, и это не «ЕдРо»

Азербайджанская диаспора в России выбрала свою партию, и это не «ЕдРо»

Вадим Трухачев: «Сейчас, в канун выборов, поддержка Баку явно козырем для ЛДПР не станет» Ирина Мишина На фото: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Юрий Московский Ближе к выборам электоральные ходы партий становятся все более причудливыми.

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