Азербайджанская диаспора в России выбрала свою партию, и это не «ЕдРо»

Вадим Трухачев: «Сейчас, в канун выборов, поддержка Баку явно козырем для ЛДПР не станет» Ирина Мишина На фото: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Юрий Московский Ближе к выборам электоральные ходы партий становятся все более причудливыми.
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